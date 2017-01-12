  • укр
  • рус
17:20
12 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Синдром Жириновського. Комедіант Захарова міняє професію
Вєсті Кремля
21:18, 11 січня
Вєсті.UA. Путін-восьминіг. Згадати
Вєсті.UA
19:03, 11 січня
Розслідування: як НБУ продав колекторам кредитів на величезну суму
ЦРУ
22:02, 10 січня
Випуск новин за 15:00: Скандал у Лук'янівському СІЗО. Безвіз для Грузії
Випуск новин
16:09, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Дешевий алкоголь, ціни в рублях та порожні ТРЦ: як виглядає Донецьк зараз

16:37, сьогодні 1774 Читать новость на русском
Спорожнілі вулиці Донецька
Спорожнілі вулиці Донецька / Четверта влада

Війна залишила свій слід на одному з найбільших міст України. Донецьк на початку 2017 року значно відрізняється від того, що було на початку російської окупації у 2014-2015 роках. Однак він і близько не зрівняється з тим, що було за час України.

Фото вулиць, магазинів та розважальних закладів Донецька опублікувала "Четверта влада", чий журналіст прогулявся містом.

Життя в Донецьку далеке від тієї, яким він жив в свій український період. І справа тут не тільки у відсутності повітряного та залізничного сполучення. У Донецьку відчувається серйозна економічна криза. Столиця Донбасу помітно збідніла. Завмерли будівництва. Майже повністю відсутня вулична реклама. Не працюють автосалони і банки. Тут і там трапляються закриті магазини, які намагаються здати в оренду свої площі. Тільки орендарів на ці приміщення знайти практично неможливо. В першу чергу закрилися заклади, які пропонували дорогі товари і послуги. У донеччан більше немає грошей на європейські меблі і одяг відомих світових брендів,
– зазначив журналіст.

Замість старих магазинів виникли нові. Переважно вони пропонують дешевий алкоголь.

Читайте також: "Сталінське" кафе відкрили в окупованому Донецьку

Щодо приміщень банків, то вони пустують.

Замість українського "Ощадбанку" з’явився так званий "республіканський банк", однак навіть вивіски не змінили.

В деяких приміщення працюють "контори", які займаються знаттям готівки з банківських карток.

Найбільший торговий-розважальний центр "Донецьк Сіті" сьогодні стоїть напівпорожнім.

А ціни на продукти у магазинах і ринках вказані в рублях.

Зате в місті продається чимало сувенірів терористичної "ДНР".

Читайте також: Як стати "героєм ДНР" чи отримати медаль "за взяття Львова" за 500 рублів

Теги: Україна Новини Донецька
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року
сьогодні, 14:20 Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року
Євгенія Мазур
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Повалені дерева і підйомний кран: негода лютує в Одесі
12 жовтня 2016 , 11:07
Вкладник "Михайлівського" розповів про агресивний напад поліцейських
 3 листопада 2016 , 18:13 2
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук