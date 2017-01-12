Дешевий алкоголь, ціни в рублях та порожні ТРЦ: як виглядає Донецьк зараз

Війна залишила свій слід на одному з найбільших міст України. Донецьк на початку 2017 року значно відрізняється від того, що було на початку російської окупації у 2014-2015 роках. Однак він і близько не зрівняється з тим, що було за час України.

Фото вулиць, магазинів та розважальних закладів Донецька опублікувала "Четверта влада", чий журналіст прогулявся містом. Життя в Донецьку далеке від тієї, яким він жив в свій український період. І справа тут не тільки у відсутності повітряного та залізничного сполучення. У Донецьку відчувається серйозна економічна криза. Столиця Донбасу помітно збідніла. Завмерли будівництва. Майже повністю відсутня вулична реклама. Не працюють автосалони і банки. Тут і там трапляються закриті магазини, які намагаються здати в оренду свої площі. Тільки орендарів на ці приміщення знайти практично неможливо. В першу чергу закрилися заклади, які пропонували дорогі товари і послуги. У донеччан більше немає грошей на європейські меблі і одяг відомих світових брендів,

– зазначив журналіст. Замість старих магазинів виникли нові. Переважно вони пропонують дешевий алкоголь. Читайте також: "Сталінське" кафе відкрили в окупованому Донецьку Щодо приміщень банків, то вони пустують. Замість українського "Ощадбанку" з’явився так званий "республіканський банк", однак навіть вивіски не змінили. В деяких приміщення працюють "контори", які займаються знаттям готівки з банківських карток. Найбільший торговий-розважальний центр "Донецьк Сіті" сьогодні стоїть напівпорожнім. А ціни на продукти у магазинах і ринках вказані в рублях. Зате в місті продається чимало сувенірів терористичної "ДНР". Читайте також: Як стати "героєм ДНР" чи отримати медаль "за взяття Львова" за 500 рублів

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