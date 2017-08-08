Детально про протитанковий ракетний комплекс "Джавелін": яку суму США планують передати Україні
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Протитанкові ракетні установки "Джавелін", які Сполучені штати планують передати Україні – зброя не з дешевих. Але, вона може відчутно скоротити кількість російських модифікованих танків Т-72.
На суму 50 мільйонів доларів США планують передати Україні протитанкові ракетні комплекси "Джавелін". Вартість однієї установки – 170 тисяч доларів.
Дальність пострілу – 2500 метрів, швидкість польоту снаряда 1044 км/годину. Інфрачервона система самонаведення в простих умовах дає 96% прямих влучень.
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Вартість однієї керованої ракети - 50 тис доларів. Час підготовки до пострілу 30 секунд, перезарядка триває 20 секнд. Загальна маса комплексу понад 22 кг.
Джерело: 24 Канал
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