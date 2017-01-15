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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Діти заспівали бійцям старовинні українські колядки

19:03, сьогодні 90 Читать новость на русском
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У Національному музеї історії України заспівали для захисників, які повернулися з фронту.

Послухати старовинні українські колядки прийшли військові зі своїми родинами. Маленькі артисти репетирують перед виходом на сцену. У них сьогодні особлива місія – "защедрувати" наших захисників.

Валерій у захваті від дитячого співу. Минув вже рік, як він удома, проте пісні, які співав в АТО, згадує і досі. Проте там, на війні, співають особливі пісні, розповіли колишні бійці АТО.

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За словами організаторів, цей фестиваль має морально підтримати наших захисників та посприяти їхньому поверненню до цивільного життя.

Цей захід став яскравим завершенням фотопроекту "Якби не війна", що протягом місяця експонувався в Історичному музеї.

Теги: Україна АТО
Джерело: 24 Канал
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