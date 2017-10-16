Дизайнер створює крихітні світи за допомогою звичайних речей: вражаючі фото
17:30, сьогодні 1007 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Дизайнер Пітер Чакварі створює неймовірний крихітний світ за допомогою звичайних побутових предметів. В його роботах можна знайти похорони на клавіатурі та навіть розслідування убивства мухи.
Пітер Чакварі довгий час працював фуд-фотографом та багато знімав за допомогою макрооб'єктивів, але ніколи не використовував макрофункції.
В проекті "Крихітний Вейстленд" митець доповнює звичайні предмети іграшковими людьми, у підсумку – з’являються маленькі крихітні світи, де люди закохуються, працюють та відпочивають.
Читайте також: Художник створив вражаючу картину з 7 тисяч таблеток екстазі
Джерело: ВoredРanda
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі