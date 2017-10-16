Дизайнер створює крихітні світи за допомогою звичайних речей: вражаючі фото

Дизайнер Пітер Чакварі створює неймовірний крихітний світ за допомогою звичайних побутових предметів. В його роботах можна знайти похорони на клавіатурі та навіть розслідування убивства мухи.

Пітер Чакварі довгий час працював фуд-фотографом та багато знімав за допомогою макрооб'єктивів, але ніколи не використовував макрофункції.

В проекті "Крихітний Вейстленд" митець доповнює звичайні предмети іграшковими людьми, у підсумку – з’являються маленькі крихітні світи, де люди закохуються, працюють та відпочивають.

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