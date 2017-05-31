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Дніпропетровщина лідирує за рівнем енергозбереження, – моніторинг

11:53, сьогодні 70 Читать новость на русском
Енергозбереження
Енергозбереження / chernigiv-rada.gov.ua

Дніпропетровська область є лідером за рівнем впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених пунктів за підсумками 2016 року.

Про це свідчать дані моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів, підготованого Мінрегіонбудом у травні 2017 року.

Зокрема, на Дніпропетровщині відсоток енергозберігаючих джерел світла становить 61,7% від загальної кількості світлоточок. Друга за показниками – Черкащина (51, 1%), третя – Луганщина (47,9%).

Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами обліку теплової енергії (без врахування столиці) найбільша на Дніпропетровщині – 89% від загальної кількості багатоквартирних будинків, які підлягають оснащенню, на Миколаївщині – 87,6%, та Львівщині – 83,4%

За часткою обсягу теплової енергії, виробленої з альтернативних видів палива або відновлюваних джерел енергії лідирують Волинська область – 36,5%, Дніпропетровська – 19,3%, а також Харківська – 17,4%.

Лідерами за зменшенням показників споживання паливно-енергетичних ресурсів на душу населення у порівнянні з попереднім роком стали Луганська (на 72,5%), Донецька (на 25,0%), Київська і Дніпропетровська області (на 18,1%).

Як раніше заявляв голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, зростання регіональних соціально-економічних показників є одним з реальних результатів процесу децентралізації в країні.

"Ми реалізуємо ініціативи Президента Петра Порошенка, що стосуються процесів децентралізації в державі, демонструючи на конкретних справах наскільки розширилися можливості для місцевих громад", – зазначив Валентин Резніченко.

Теги: Енергетика Енергоефективність Дніпропетровська область
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