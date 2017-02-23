До війни з Україною Росія ще не готова, але ж мова йде не про війну, – генерал

Завдяки Росії сьогодні світ опинився на межі застосування зброї масового ураження.

Таку думку висловив генерал-полковник у відставці, екс-начальник Генштабу ЗСУ, екс-перший заступник міністра оборони України Анатолій Лопата у коментарі "Обозревателю".

"До великої війни з Україною Росія ще не готова, але ж мова йде не про війну, а про те, що Росія спонукає весь світ до протистояння. Ми знову входимо у виток "холодної війни", яка буде на межі застосування зброї масового ураження", – сказав він.

Анатолій Лопата додав, що сьогоднішня ситуація у світі нагадує 1962 рік під час Карибської кризи, коли США і СРСР стояли на межі застосування ядерної зброї.

Сьогодні ми перебуваємо на вершині протистояння. Ще не дійшло до прямих погроз, президент Російської Федерації ще не стукає черевиком по трибуні ООН, але все до цього йде,

– вважає екс-начальник Генштабу ЗСУ.

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До слова, секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що для Росії війна на Донбасі є важливим етапом підготовки до "великої війни".