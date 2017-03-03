Домовленість між Києвом і Москвою, – журналіст про українські підприємства в ОРДЛО

Чиновники у Києві стверджують, що порядок роботи українських підприємств на непідконтрольних їм територіях регіону було затверджено під час мінських переговорів.

Про це заявив відомий журналіст Сергій Руденко у коментарі виданню DW.

Очевидно, що мирне існування українських підприємств на зайнятій проросійськими бойовиками території Донбасу було частиною великих домовленостей між Києвом і Москвою. Не треба тішити себе ілюзіями щодо того, що такі питання вирішують лідери сепаратистів в "ЛНР" і "ДНР" Плотницкий і Захарченко. Максимум, на що вони могли розраховувати – на дрібну винагороду з підприємців. Оприлюднені записи Служби безпеки України свідчать про те, що Захарченко отримує вказівки від російського куратора щодо того, як і на чию користь проводити "націоналізацію". Крім того, чиновники у Києві стверджують, що порядок роботи українських підприємств на непідконтрольних їм територіях регіону було затверджено під час мінських переговорів. Деталі домовленостей широкому загалу невідомі,

– підкреслює експерт.

Щоправда, на його думку, експропріація українських підприємств на Донбасі означає одне – Москва в односторонньому порядку вийшла з мінського процесу.

Всі домовленості, досягнуті раніше, давно не виконуються. Кремль вирішив піти на ще більше загострення стосунків з Києвом. Очевидно, що після демонстративного захоплення підприємств ні про який Мінськ-3 не може бути й мови. На такому фоні будь-які переговори та угоди втрачають сенс,

– наголошує він.

Відтак, журналіст робить висновок, що "націоналізація" підприємств сепаратистами на Донбасі загрожує для української держави втратою надходжень до бюджету, для Ахметова – позбавленням "звання" олігарха, для Росії – черговим списком санкцій і отриманням статусу недоговороздатною.

Ситуація на Донбасі все більше заходить у глухий кут. Повернутися до точки відліку все складніше, а ОРДЛО поступово перетворюється у Придністров'я – з усіма наслідками, що випливають,

– резюмував Руденко.

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