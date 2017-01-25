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Екс-дружина нападника на Пашинського розповіла про домашнє насильство Хімікуса

11:48, сьогодні 438 Читать новость на русском
Мар’яна Хімікус
Мар’яна Хімікус / ua.espreso.tv

Мар’яна Хімікус, колишня дружина В’ячеслава Хімікуса, котрий напідпитку потрапив у сутичку з народним депутатом Сергієм Пашинським, розповіла про агресивність і домашнє насильство екс-чоловіка.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми "ШУСТРОВА LIVE" на телеканалі Еспресо.TV.

Мар’яна розповідає, що абсолютно не здивована пригодою, в котру Хімікус потрапив.

"Він бреше, дуже багато бреше. Він дуже конфліктний, практично жодного дня не було, щоб він не побував з моєю участю або без моєї участі в будь-якому конфлікті. Бувають ситуації, коли конфлікт можна згладити, або звернути в бійку, от у випадку зі Славіком це завжди бійка", – розповіла вона.

За словами Мар'яни, одного разу Хімікус напідпитку взявся “гатити” по сусіду через те, що той начебто неправильно припаркувався.

"Це була якась пневматика, по-моєму, ось такого розміру, обріз, рушниця. Ось був конфлікт у дворі, В'ячеслав був нетверезий, я чула, бачила з балкона цю стрілянину, і я знаю, що у нього потім цей автомат міліція забрала, але потім же і віддала знову", – сказала вона.

Мар'яна Хімікус розповіла журналістам, що з її гаманця постійно зникали гроші і взяти їх – окрім Хімікуса — було нікому. Апогеєм нахабства стало викрадення В’ячеславом автомобіля дружини, котрий вона придбала ще до шлюбу. Хімікус продав його на запчастини чи не вдесятеро дешевше. А гроші спустив на вітер.

"Я дзвоню йому, кажу: куди ти подів мою машину? Я її здав, щоб розібрали за 2 тисячі доларів, я кажу: а якщо я зараз поїду в міліцію? Тобі ніхто не повірить, а в гаражі не знайдуть, я її розібрав, але її запчастини я теж продав", – розповіла вона.

За словами колишньої дружини, одного разу Хімікус жорстоко побив її. "Це був удар в обличчя. Коли я сповзла по стінці від болю, він просто зверху ще кілька разів мене вдарив кулаком і сказав "я тебе вб'ю".

"Він завжди був готовий принижувати, ображати і показувати свою перевагу фізичним насильством, у мене іноді було таке відчуття, що він самостверджується, отримує задоволення від того, що ось я там валяюсь на підлозі, а він мене штовхає ногами. Коли після того суду я від В'ячеслава позбулася, у мене дитина стала нормально спати ночами тільки через півроку", – додала Мар'яна.

Сам Хімікус досить спокійно коменує те, що вдарив дружину.

"У мене судимість закінчена вся на 1800 грн штрафу, розлучався з колишньою дружиною, сімейний конфлікт, ну "клацнув" її по носі, що далі?", – розповів В’ячеслав Хімікус.

Теги: Політика Сергій Пашинський ЗМІ
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