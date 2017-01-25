Експерт пояснив, чому за Укрзалізницю така боротьба

Боротьба за "Укрзалізницю" пов’язана з розподілом фінансових потоків і національних прибутків. Таку думку висловив екс-міністр економіки України Володимир Лановий.

Це він сказав в ефірі Еспресо.TV.

"Це супермонополія. Коли почали підвищувати усі тарифи – вона стала монополістично прибутковою компанією. І тому дійсно – це боротьба за розподіл фінансових потоків, нацприбутків", – переконаний Лановий.

Також він додав, що "Укрзалізниця" у підпорядкуванні Кабінету Міністрів не буде розвиватися.

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"Однозначно ця суперечка – суперечка некваліфікованих людей. Тому що взагалі підприємства як "Укрзалізниця", є самодостатніми системами і управління ними має бути в самій "Укрзалізниці". Зовнішнє управління не дає ефекту. Це дуже неефективні системи управління. А тим паче Кабмін. То давайте скоротимо керівництво "Укрзалізниці", "Укрпошти", "Нафтогазу" і будемо через апарат Кабміну управляти. Це повне безглуздя", – переконаний експерт.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян та голова ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун під час засідання Кабміну обмінялися критичними висловлюваннями. Балчун сказав, що за минулий рік "Укрзалізниця" отримала понад 300 мільйонів гривень прибутку. А Омелян зауважив, що це не пов’язано з реформами, а зі збільшеними тарифами.