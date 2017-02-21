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Естонська розвідка попередила про "медові пастки" з боку Кремля

18:04, сьогодні 280 Читать новость на русском
Військові НАТО
Військові НАТО / dt.ua

Розвідка Естонії повідомила, що Росія готує провокації проти військових НАТО, які прибули в країну для навчань.

Про це заявив голова зовнішньої служби розвідки Естонії Мікк Марран, повідомляє The Sun.

Він попередив про небезпеку сутичок з місцевим населенням через втручання Кремля.

Крім того, Марран вважає, що Росія може використовувати методи так званих "медових пасток" – коли підіслані спецслужбами жінки провокують бійки у розважальних закладах, виставляючи британців негідниками.

Метою провокацій естонська розвідка назвала "дискредитацію планів НАТО щодо зміцнення східного флангу альянсу". На думку головного розвідника Естонії, Росія не обмежиться провокаціями щодо солдатів НАТО і намагатиметься вплинути на майбутні вибори у Франції, Німеччині та Нідерландах.

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Зазначимо, що майже 800 британських солдатів проходитимуть службу в Естонії відповідно до угоди про ротацію сил Альянсу.

Теги: Політика Естонія НАТО
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