Естонська розвідка попередила про "медові пастки" з боку Кремля

Розвідка Естонії повідомила, що Росія готує провокації проти військових НАТО, які прибули в країну для навчань.
Про це заявив голова зовнішньої служби розвідки Естонії Мікк Марран, повідомляє The Sun.
Він попередив про небезпеку сутичок з місцевим населенням через втручання Кремля.
Крім того, Марран вважає, що Росія може використовувати методи так званих "медових пасток" – коли підіслані спецслужбами жінки провокують бійки у розважальних закладах, виставляючи британців негідниками.
Метою провокацій естонська розвідка назвала "дискредитацію планів НАТО щодо зміцнення східного флангу альянсу". На думку головного розвідника Естонії, Росія не обмежиться провокаціями щодо солдатів НАТО і намагатиметься вплинути на майбутні вибори у Франції, Німеччині та Нідерландах.
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Зазначимо, що майже 800 британських солдатів проходитимуть службу в Естонії відповідно до угоди про ротацію сил Альянсу.