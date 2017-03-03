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Фотофакт: у київському супермаркеті продають фрукти за шаленими цінами

16:22, сьогодні 3583 Читать новость на русском
Абрикоси
Абрикоси / novadoba.com.ua

Неподалік Бессарабського ринку у Києві в супермаркеті "Le Silpo" продають абрикоси по 789 гривень за кілограм.

Фото надзвичайно дорогих фруктів опублікувала політолог Анастасія Даниленко у своєму Facebook.

На знімку також зображені ківі та нектарини. Одне ківі з Нової Зеландії коштує 49.99 гривень, а за абрикоси з Іспанії доведеться заплатити 789 гривень за кілограм.

"Є пропозиція, значить – є й попит. Абрикоси за 789 гривень за кілограм під час кризи особливо покращують настрій", – підписала фото Даниленко.

Користувачів соцмереж обурила така шалена ціна за фрукти.

"Радий, що у нас ще є люди, які купують 1,5 кілограма абрикосів за середньомісячну пенсію", – прокоментував допис Олексій Пономарьов.

Теги: Україна Київ гроші
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