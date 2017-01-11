Фотофакт: в Польщі приземлилися кількасот американських солдат

У польському місті Познань в ніч на 11 січня приземлився військовий літак із американськими солдатами на борту.

300 армійців прилетіли до Польщі в рамках операції Atlantic Resolve, яка є відповіддю НАТО на російську агресію в Україні, пише Тvn24.

Як пояснили у штаб-квартирі Європейського командування збройних сил США, події в Україні посіяли в країнах НАТО в Східній Європі недовіру до Росії. США і союзники змушені були відреагувати на зміну обстановки і послати Москві чіткий сигнал цими навчаннями.

Читайте також: Марш "Залізної бригади": кому в Європі "муляють очі" танки США

Усього ж, американці планують перекинути до Польщі близько 3,5 тисяч солдатів та півтори тисячі одиниць військової техніки для навчань із союзниками. Старт навчань заплановано на початок лютого.