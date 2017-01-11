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Фотофакт: в Польщі приземлилися кількасот американських солдат

15:44, сьогодні 836 Читать новость на русском
Американські солдати прибули до Польші
Американські солдати прибули до Польші / tvn24.pl

У польському місті Познань в ніч на 11 січня приземлився військовий літак із американськими солдатами на борту.

300 армійців прилетіли до Польщі в рамках операції Atlantic Resolve, яка є відповіддю НАТО на російську агресію в Україні, пише Тvn24.

Як пояснили у штаб-квартирі Європейського командування збройних сил США, події в Україні посіяли в країнах НАТО в Східній Європі недовіру до Росії. США і союзники змушені були відреагувати на зміну обстановки і послати Москві чіткий сигнал цими навчаннями.

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Усього ж, американці планують перекинути до Польщі близько 3,5 тисяч солдатів та півтори тисячі одиниць військової техніки для навчань із союзниками. Старт навчань заплановано на початок лютого.

Теги: США Польща Зброя
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