ФСБ повідомила про затримання терористів-смертників, які готували теракт в Москві

ФСБ повідомила про затримання чотирьох терористів, які готували вибухи в Москві.

Про це повідомляє Meduza.

Вони збиралися здійснити теракти на транспорті і в торгових центрах.

Один із затриманих – громадянин Росії, троє інших – вихідці з країн Центральної Азії. За даними ФСБ, в підготовці терактів брали участь двоє смертників, фахівець з виготовлення вибухових пристроїв і емісар терористичної організації "Ісламська держава".

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У Московській області, як повідомляє ФСБ, була ліквідована лабораторія з виготовлення саморобних вибухових пристроїв, за допомогою яких мали здійснити теракт.