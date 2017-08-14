ФСБ повідомила про затримання терористів-смертників, які готували теракт в Москві

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ФСБ повідомила про затримання чотирьох терористів, які готували вибухи в Москві.
Про це повідомляє Meduza.
Вони збиралися здійснити теракти на транспорті і в торгових центрах.
Один із затриманих – громадянин Росії, троє інших – вихідці з країн Центральної Азії. За даними ФСБ, в підготовці терактів брали участь двоє смертників, фахівець з виготовлення вибухових пристроїв і емісар терористичної організації "Ісламська держава".
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У Московській області, як повідомляє ФСБ, була ліквідована лабораторія з виготовлення саморобних вибухових пристроїв, за допомогою яких мали здійснити теракт.