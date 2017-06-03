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Ганьба повчати українців агресору, – відомий ворог Путіна про блокування російських сайтів

16:53, сьогодні 823 Читать новость на русском
Гаррі Каспаров
Гаррі Каспаров / Getty Images

Українська влада правильно зробила, що заблокувала "Вконтакте", "Однокласники", Mail. Ru та інші російські ресурси. Аналогічний досвід треба перейняти також Європі, тому ще Кремль веде війну і проти неї.

Таку думку висловив відомий російський опозиціонер і колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров, передає "Радіо Свобода".

"Що стосується закриття російських соцмереж в Україні, мені взагалі важко коментувати коментарі, які доносяться з Росії. Взагалі ганьба громадянам країни-агресора повчати країну, яка піддалася агресії, як поводитися. На мій погляд, Україна вела себе дуже непослідовно та дуже м'яко упродовж тривалого часу. Закрити треба взагалі все, взагалі всі канали ворожої пропаганди", – наголошує опозиціонер.

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За його словами, для російськомовних жителів України, попри заборону російських ресурсів, є достатньо каналів, які транслюються російською мовою та загалом можливість рядового українського виборця отримувати інформацію російською мовою практично є безмежною.

"Слава богу, там є маса українських телеканалів, друкованих видань, в яких працюють в тому числі і російські журналісти, які все-таки вирішили, що краще бути журналістом в Україні, ніж зображати з себе журналіста в Росії, що, на жаль, продовжують робити деякі з найбільш оскаженілих критиків дій української влади", – підкреслив він.

Також колишній шахіст вважає, що будь-які дії української влади, спрямовані на підтримку суверенітету та на відбиття російської агресії, в тому числі інформаційної агресії, – це крок у правильному напрямку.

Більш того, я дуже сподіваюся, що аналогічні дії зроблять європейські країни – таким же чином закриють канали для інформаційної війни, які активно використовують російські спецслужби для того, щоб розпалювати всі ці настрої в країнах, де існують великі російські діаспори. Я думаю, Євросоюзу треба не проливати крокодилячі сльози щодо обмеження прав і свобод в Україні, а подбати про те, щоб український досвід ефективно використовувався для відбиття,
– наголошує політик.

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Крім того, Каспаров зауважив, що це інформаційна агресія, це частина путінського плану щодо дестабілізації ситуації як в Україні, так і в Європі.

"Я думаю, що насправді це є неминучим, тому що йде війна, війна неоголошена, війна гібридна, але від цього суть не змінюється – йде війна", – додав експерт.

Нагадаємо, 16 травня згідно з Указом президента Петра Порошенка в Україні заборонили соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники" та інші російські ресурси терміном на 3 роки.

Загалом санкції було запроваджено щодо 1228 фізичних осіб та 468 – юридичних. Серед них російські авіаційні компанії та банки, підприємства, які працюють в окупованому Криму.

Теги: Україна Новини Росії Гаррі Каспаров війна Європа Україна – Росія Інтернет Соцмережі Заборона ВКонтакте Політика
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