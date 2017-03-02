00:01
2 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нова тваринка Путіна. Православний Instagram
Вєсті Кремля
21:17, 1 березня
Вєсті.UA. Недорозстріляні корупціонери. Привид нацизму над Євробаченням
Вєсті.UA
20:15, 1 березня
Бразильські таємниці буремного Донбасу
ЦРУ
08:21, 1 березня
Випуск новин за 22:00: Солдатська каша з хробаками. Справа Іванющенка
Випуск новин
23:44, 1 березня
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голос Америки. Що пообіцяв Трамп США та світові у своєму виступі у Конгресі

Голос Америки 23:32, 1 березня 102 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Президент США Дональд Трамп вперше звернувся до обох палат американського Конгресу з промовою, де визначив свої головні пріоритети. Він пообіцяв розквіт американської економіки, а також пообіцяв зосередитися на вирішені внутрішніх проблем країни, а не світу.

Також у випуску:

Як демократи відреагували на виступ Трампа.

Реакція ринків на промову Трампа: індекс Dow Jones вперше перевищив показник в 21000.

Теги: Голос Америки США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
Новини за 1 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Перехоплена розмова Захарченка: що має викликати смутні підозри в СБУ
1 березня, 22:12 Перехоплена розмова Захарченка: що має викликати смутні підозри в СБУ
Богдан Яременко 4910
Головні новини 1 березня: блокада розширюється, світло і горілка дорожчають
1 березня, 22:00 Головні новини 1 березня: блокада розширюється, світло і горілка дорожчають
1066
Інвестиції
1 березня, 21:01 Інвестиції "по любові", або Чи може бути бізнес без уряду?
Яніна Ткачук 173
Не їсти після 18 – це здорово чи міф? Тест про здоровий спосіб життя
1 березня, 20:35 Не їсти після 18 – це здорово чи міф? Тест про здоровий спосіб життя
2026
Щоб люди були щасливішими: чи реально в Україні ввести 6-годинний робочий день
1 березня, 20:00 Щоб люди були щасливішими: чи реально в Україні ввести 6-годинний робочий день
Анна Косинська 2096
В Криму жорстоко побили українця через українську символіку
 9 вересня 2016 , 08:36 264
Аваков прокоментував скандальні фото своєї заступниці
 13 листопада 2016 , 19:03 180
Путін осоромився, продемонструвавши незнання історії Криму
 27 жовтня 2016 , 16:47 9
Голос Америки. Які наслідки матиме ультиматум Путіна щодо США
 4 жовтня 2016 , 00:26 1
Голос Америки. Трамп зробив довгоочікувану заяву
 1 грудня 2016 , 01:01 1
Голос Америки. Клінтон розповіла про наслідки збиття Boeing-777 для Росії
 29 вересня 2016 , 00:01 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук