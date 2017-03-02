Голос Америки. Що пообіцяв Трамп США та світові у своєму виступі у Конгресі
Голос Америки 23:32, 1 березня 102 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Президент США Дональд Трамп вперше звернувся до обох палат американського Конгресу з промовою, де визначив свої головні пріоритети. Він пообіцяв розквіт американської економіки, а також пообіцяв зосередитися на вирішені внутрішніх проблем країни, а не світу.
Також у випуску:
Як демократи відреагували на виступ Трампа.
Реакція ринків на промову Трампа: індекс Dow Jones вперше перевищив показник в 21000.
Джерело: 24 Канал
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