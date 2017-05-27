Гра зі зброєю. На Вінниччині школяр підстрелив свого товариша

На Вінниччині 12-рiчний хлoпчик вистрелив із травматичної зброї у 10-річного хлопчика, з яким вони гралися на подвір'ї.

Як повідомили у відділі комунікації поліції області, трагедія сталася на території приватного будинку бабусі одного з хлопчиків.

Діти гралися на подвір'ї та знайшли у господарському приміщенні пневматичну гвинтівку "Байкал", яка належала батькові господині.

Читайте також: У Чернівцях дитина випала з вікна багатоповерхівки, рятуючи кота

"Граючись, один із них випадково здійснив постріл із гвинтівки та влучив другому в ділянку лівого ока та перенісся. Батьки, які в цей час перебували в будинку, почули крики, викликали швидку", – йдеться у повідомленні поліції.

Дитину госпіталізували, у хлопця – травма лівого ока, його стан стабільний.

У поліції наголосили, що наразі вирішується питання про притягнення батьків до відповідальності.