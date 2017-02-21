Грицак назвав, хто лобіює закон про російську мову в Україні

Законопроекти про статус російської мови в Україні лобіюють російські спецслужби.

Про це під час брифінгу повідомив голова СБУ Василь Грицак.

За словами Грицака, відповідні "круглі столи" проводили в багатьох містах України, а також і в стінах Верховної Ради. Зокрема, в Раді лобіювалися законопроекти про особливе становище російської мови в Україні.

Досить, взявши за основу ці розмови, подивитися і проаналізувати, де були якісь круглі столи, проаналізувати виступи обранців, вони багато кому дадуть розуміння тих процесів, які сьогодні відбуваються,

– додав він.

Читайте також: "Революція продовжується": в СБУ розповіли, як з Росії пробують розхитати ситуацію в Україні