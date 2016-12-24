Гройсман проанонсував відкриття кафе з інтерактивними столами в Україні

У Львові та Києві відкриють перші кафе з інтерактивними столами українського виробництва.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці в "Фейсбук".

Друзі, як і обіцяв, сьогодні черговий стартап тижня – у Львові та Києві відкриваються перші кафе з яскравими інтерактивними столами. Проект Interactive Restaurant Technology використовує виключно українські технології для будівництва інтерактивних кафе, які вже функціонують у семи закладах по всьому світу,

– написав Гройсман.

Прем'єр пояснив, що інтерактивні столи дозволяють здійснювати замовлення, купівлі онлайн, спілкуватись з іншими відвідувачами або ж спостерігати за приготуванням їжі. Крім того, авторами проекту розроблена власна сенсорна технологія Kodisoft, яка здатна працювати навіть через товстіше скло, що дозволяє витримувати перепади температури, силові і ударні навантаження.

Наші винахідники молодці! Так тримати!

– додав очільник уряду.

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