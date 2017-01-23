Гройсман розповів, коли запрацює Служба фінансових розслідувань

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує на створення у 2017 році Служби фінансових розслідувань.

Про це він заявив під час семінару, присвяченому розвитку інвестиційного та експортного потенціалу регіонів у понеділок у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Гройсман також заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков згоден на передачу Службі фінансових розслідувань низки повноважень Національної поліції.

Думаю, що в майбутньому, а вірніше в цьому році, ми створимо Службу фінансових розслідувань. Заберемо повноваження економічного контролю у Податковій міліції, яка буде ліквідована, в СБУ, в економічної служби Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ. Уже є позиція міністра внутрішніх справ, що він готовий цю функцію передати,

– сказав глава уряду.

Читайте також: Фінансова поліція працюватиме краще за податкову, – експерт

Він наголосив, що новий орган повинен бути засобом контролю, а не тиску.

Гройсман також зазначив, що виступає за контроль без штрафів і для результату, а не контроль заради штрафів.