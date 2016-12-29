Хто дозволив Онищенку постачати газ в окупований Крим: резонансне розслідування

Генеральний прокурор звинуватив нардепа-утікача Олександра Онищенка у тому, що він видобував газ на Херсонщині та постачав його в окупований Крим.

Проте, як з’ясували журналісти, Онищенко не міг постачати газ у вже анексований Крим без згоди високопоставлених українських чиновників.

В розпал анексії Криму по довіреності голови правління "Чорноморнафтогазу" його заступник підписав договір про спільну діяльність із приватним акціонерним товариством "Пласт". Власником цього товариства і є Олександр Онищенко.

За цим договором держкомпанія віддала Архангельське і Стрілкове газові родовища приватному підприємству в обмін на його інвестиції в видобуток.

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Товариству "перейшли у спадок" і працівники. Тому видобуток газу не припинявся. Частина з цього – транспортувала у Генічеськ, а залишок – до окупованого Криму. Саме цим газом Путін хотів рятувати жителів Генічеська від морозів.

У липні 2014 року до суду звернулися з вимогою розірвати договір з фірмою "Пласт", бо він був підписаний без погодження з Кабміном, як того вимагає законодавство. Пізніше до процесу підключився і НАК "Нафтогаз", який заявив, що такі договори мають бути погоджені і з ним, як головним акціонером.

З ким домовлявся Онищенко, щоб його фірма вільно працювала на окупованих територіях – дивіться у розслідуванні.