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ВБИВСТВО "ГІВІ" ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА НЕГОДА В УКРАЇНІ

Хто претендує потрапити до нового Верховного суду – журналістське розслідування

13:56, сьогодні 9 Читать новость на русском
"Схеми" / 24 Канал

У програмі журналістських розслідувань "Схеми. Корупція в деталях" спеціально для 24 Каналу від "Радіо "Свободи" та Першого суспільного каналу – тестування кандидатів до складу нового Верховного суду розпочнеться вже цього місяця. Хто вони – кандидати до Верховного суду?

Голова Окружного адміністративного суду Павло Вовк, який претендує на посаду судді нового Верховного Суду, у 2013 році здійснював переліт до Норвегії на приватному літаку, вартість оренди якого перевищує його офіційний річний дохід.

Разом з ним на борту був ще один суддя Олексій Колесниченко, який на той час працював заступником голови Одеського окружного адміністративного суду.

Павло Вовк та Олексій Колесніченко вилетіли 6 червня з Києва до норвезького міста Тромсе на літаку Bombardjer Learjet 60 з бортовим номером UR-CHH, а повернулись до Києва цим же бортом 10 червня 2013 року. Цей літак розрахований всього на 7-9 пасажирів. Наразі невідомо, чи були у літаку інші пасажири, окрім двох суддів.

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Суддя Павло Вовк не спростував інформацію про те, що літав у Норвегію приватним літаком, але заявив, що купив на нього звичайний квиток.

Якщо така подорож була… Тому що я люблю подорожувати, подорожую економом. Тому, якщо така подорож була, то означає, що на цей чартер був куплений мною білет і не за великі гроші. Я не пам’ятаю, що було у 2013 році, такі мєлочі. Але точно я за це не платив великих грошей,
– заявив він.

"Схеми" зателефонували до однієї з українських компаній, щоб дізнатися скільки коштує оренда саме такого літака Bombardjer Learjet 60 на переліт Київ – Тромсе – Київ.

З однією ночівлею – 22 700 євро. Це якщо сьогодні туди, а завтра - назад. Кожна додаткова ночівля коштуватиме 2500 євро. Всього можна буде забронювати борт на три дні. Якщо потрібен більший термін стоянки, то два окремі рейси, кожен із яких по 19 000 євро,
– розповіли в авіакомпанії.

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Також у 2012 році Павло Вовк здійснив переліт до Афін, зокрема з суддею Окружного адміністративного суду Ігорем Качуром. Сам Качур підтвердив цю інформацію.

За даними з офіційних декларацій, за весь 2013 рік суддя Павло Вовк заробив близько 230 тисяч гривень. У 2014 його дохід склав майже 250 тисяч гривень. У 2015 році – 227 тисяч гривень.

Павло Вовк претендує на посаду судді в новому Верховному Суді і допущений до участі у конкурсі.

Дізнайтесь більше у випуску програми журналістських розслідувань "Схеми".

Теги: Корупція Розслідування Судді
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