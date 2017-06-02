Хто та чому хотів ліквідувати Осмаєва: пояснення дружини пораненого у Києві бійця АТО

Аміна Окуєва, дружина бійця АТО Адама Осмаєва, на якого здійснили замах у Києві, вважає, що за цим злочином стоїть Кремль і "шестірка Путіна" Рамзан Кадиров, який за час своєї влади не раз намагався ліквідувати тих, хто його критикує.

Таку думку вона висловила у коментарі ресурсу LB.ua.

"Дуже сподіваюсь, що Адам зможе дати покази. Зрозуміло, що в політичному розумінні – це дуже важливо. Ми й так знаємо, що РФ веде гібридну війну в центрі України. Важливо, щоб були живі свідки, які можуть це підтвердити", – зазначила Окуєва.

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На думку воїна АТО, операцію із замахом на життя її чоловіка спланували у Кремлі.

"Вже є оперативна інформація, яка це підтверджує. Подробиць я не знаю, але жодного сумніву немає – це російські спецслужби", – підкреслила вона.

Також жінка наголошує, що ФСБ уже давно стежить за подружжям з метою подальшої ліквідації.

Звісно, в нас є інформація, що в Україні вже затримали людину з вибухівкою, яку він мав підкласти Адаму під машину. Поки ми деталі не озвучуємо. Нам постійно надходить інформація з різних джерел, що ФСБ займається тим, щоб ліквідувати Адама. Плюс кадирівці. Кадиров взагалі сходить з розуму. Він по сто тисяч кожному, ледь не бомжу, дає, який погоджується "хоч щось зробити",

– стверджує Аміна.

За її словами, смерть Адама є також потрібною і президенту Росії Володимиру Путіну.

"Бо це був великий ляпас Путіну. Український суд виправдав Адама, але російський суд продовжує наполягати на тому, що Адам готував замах на Путіна. Путін не може пробачити, що таку людину не просто відпустили, а ще й поважають в Україні. А Кадиров – "шестірка" Путіна, тому без його дозволу він нічого не робитиме. Але те, що кожен з них по-своєму зацікавлений – це правда. В кожного є особисті моменти", – вважає дружина пораненого бійця АТО.

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Також вона пригадала, як свого часу у неї були підозри,що Кадиров може підіслати своїх найманців прямо у батальйон імені Джохара Дудаєва – зокрема, був епізод, коли під час бойових дій у розгрузці, там де перебуває боєкомплект, була граната з якої майже повністю витягнули чеку.

"За час маріонеткової влади Кадирова було багато вдалих замахів на його опонентів. Або просто людей, які критикують його політику, або людей, які воювали, а потім виїхали до Європи. За останній рік у Туреччині, в Австрії були десятки ліквідацій чеченців, які воювали за волю Ічкерії. Але жодного кілера не затримали на гарячому. Потім знаходили якихось свідків, але довести щось було неможливо. Це єдиний випадок, коли кілера, у якого була задача ліквідувати лідерів чеченського спротиву, було взято на гарячому", – зауважила Осмаєва.

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Крім того, снайперка вірить, що слідству вдасться дійти до замовників.

"Це буде важливим фактом, що Росія веде тактичну терористичну диверсійну діяльність на території України. Вони розуміють, що в Криму, на Донбасі у них все забуксувало, все закінчилось казками про гарне життя, а люди в край незадоволені. Тому їм залишається тільки розхитувати країну зсередини терористичними актами", – додала екс-учасниця бойових дій на Донбасі.