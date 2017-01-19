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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло

ЦРУ 21:45, сьогодні 321 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "ЦРУ" – Електронні декларації депутатів досі перебувають під пильним контролем громадськості. Під час перевірки виявився цікавий факт – депутати-мільйонери не гребують користуватися державними коштами на оренду житла.

Це звичайна світова практика, яка набирає в Україні потворних рис, адже заможні депутати не втрачають можливості взяти у держави кошти, не зважаючи на власні статки.

Кошти депутати отримують у якості, як гарантії забезпечення депутатської діяльності. Якщо депутат не прописаний у Києві , йому надається можливість компенсувати, або для оренди житла, або йому надається право жити у цьому готелі.

Попри це загальні готівкові заощадження нардепів складають 7,4 мільярди гривень. Це половина суми, яку в 2017 році держава витратить на будівництво та ремонт доріг, або 1,5 бюджети підтримки аграрної галузі наступного року.

Дивіться у програмі – хто з депутатів використовує кошти держави на оренду житла, маючи величезні суми на рахунках.

Теги: гроші Верховна Рада ЦРУ Бюджет е-декларування
Джерело: 24 Канал
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