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Хвилина до вибуху: в КНДР уже складають план ймовірної атаки на військові бази США

08:24, сьогодні 846 Читать новость на русском
КНДР
КНДР / Фото з вільних джерел

Збройні сили Північної Кореї оголосили, що вони розглядають можливість нанесення ракетних ударів в районі острова Гуам, де знаходяться військові бази США.

Про це повідомляє агентство Yonhap. Повідомляється, що Пхеньян "попередив, що він готовий вести тотальну війну, якщо Вашингтон почне превентивну війну проти нього".

Військові КНДР заявили, що "зараз ретельно вивчається оперативний план" атаки на територію навколо Гуаму балістичними ракетами середньої дальності Hwasong-12.

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А розроблений план буде передано верховному командуванню КНДР "після повного вивчення і доопрацювання".

До слова, раніше The Washington Post з посиланням на інформацію розвідки США повідомило, що в КНДР успішно виготовили мініатюрні ядерні боєголовки, які мають можливість встановлення всередині ракет дальньої дії.

Теги: США КНДР Ядерна безпека
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