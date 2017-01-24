Імениті кандидати не прийшли на конкурс на голову Нацполіції

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Нацполіції України Вадим Троян та керівник столичного управління Нацполіції Андрій Крищенко не прийшли на етап відбору на конкурс на голову відомства.

Про це повідомляє Укрінформ.

Обидва кандидати не з'явились на тестування, що відбувається в межах конкурсу на посаду голови відомства.

Загалом на тестування загальних навичок у вівторок прийшли 43 кандидати. Вони мають відповісти на 60 питань протягом години.

Також на конкурс прийщли заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв, начальник департаменту карного розшуку Нацполіції Сергій Князєв, начальник головного управління Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін, начальник головного управління НПУ в Одеській області Дмитро Головін та інші.