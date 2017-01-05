Іноземця обстріляли у центрі Києва

У Печерському районі Києва невідомий вистрілив у 25-річного громадянина іншої держави.

Як розповіли у поліції Києва, про інцидент правоохоронцям повідомив місцевий житель, який знайшов пораненого на бульварі Лесі Українки.

За словами очевидця, біля під'їзду будинку розмовляли двоє людей. Несподівано один з них тричі вистрілив в свого співрозмовника.

На місці події вилучили три стріляні гільзи, які направили на експертизу.

Іноземця госпіталізували з пораненнями обох ніг. Поліція встановлює особу стрілка і його місцеперебування.

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