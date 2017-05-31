"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Кабулі

Кривавий теракт у центрі афганської столиці. Вибух прогримів сьогодні вранці у кварталі, де розташовано багато іноземних дип-представництв. За останніми даними, загинули 80 людей. Постраждалих понад 350. Відповідальність за вибух уже взяла на себе "Ісламська держава".

Вибух був такої сили, що у будинках в радіусі кількох сотень метрів повилітали шибки. Крім того, пошкоджено понад 50 автомобілів.

За попередніми даними, у небо злетів начинений вибухівкою автомобіль. Фахівці кажуть - її вага могла сягати півтори тонни. Теракт стався поблизу німецького посольства.

У цьому кварталі також розташовані дип-представництва й інших країн. Більшість жертв вибуху – мирні жителі. Водночас серед поранених є також працівники японського та німецького посольств.

У нас двоє поранених співробітників посольства, і один співробітник з афганської фірми, що відповідає за безпеку, був убитий. Ми думками з родичами і близькими цього співробітника,

– заявив глава німецького МЗС Зігмар Габріель.

Вибухом також пошкоджено посольства Франції і Туреччини. Однак, їхні працівники не постраждали. Поки невідомо, що саме було ціллю атаки в урядовому кварталі Кабула.

Адже тут крім низки дип-представництв також розташований і президентський палац. Незрозуміло, і як вантажівка з вибухівкою проїхала у район, який посилено охороняють. Цей вибух вже назвали одним з найбільших в історії столиці Афганістану.

Читайте також: Подробиці кривавого теракту в Афганістані: моторошні фото