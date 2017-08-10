Іспанських відпочивальників шокував "десант" мігрантів просто на берег моря: відео

До пляжу міста Кадіс посеред білого дня причалив великий гумовий човен. З нього, на очах людей, які засмагали та купалися, почали вистрибувати нелегали.

Очевидці зняли усе на відео й опублікували в мережі. На кадрах видно, як нелегали після висадки розбігаються в різні боки.

Потік мігрантів до Європи стрімко збільшується. З початку року, в ЄС Середземним морем припливли 100 тисяч втікачів з Північної Африки та Близького Сходу.

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Відчайдухи, у пошуках порятунку та кращої долі, вирушають у подорож на переповнених човнах, які часто не витримують навантаження і тонуть. За останні півроку майже 2500 тисячі біженців загинули.