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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Іспанських відпочивальників шокував "десант" мігрантів просто на берег моря: відео

19:50, сьогодні 638 Читать новость на русском
Висадка
Висадка / 24 Канал

До пляжу міста Кадіс посеред білого дня причалив великий гумовий човен. З нього, на очах людей, які засмагали та купалися, почали вистрибувати нелегали.

Очевидці зняли усе на відео й опублікували в мережі. На кадрах видно, як нелегали після висадки розбігаються в різні боки.

Потік мігрантів до Європи стрімко збільшується. З початку року, в ЄС Середземним морем припливли 100 тисяч втікачів з Північної Африки та Близького Сходу.

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Відчайдухи, у пошуках порятунку та кращої долі, вирушають у подорож на переповнених човнах, які часто не витримують навантаження і тонуть. За останні півроку майже 2500 тисячі біженців загинули.

Теги: біженці
Джерело: 24 Канал
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