Історик пояснив, чому скандальний герб у Києві мають декомунізувати

Герб СРСР зі щита "Батьківщини-матері" має бути усуненим.

Таку думку у Facebook висловив історик, голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович.

"Це питання є принциповим – місце біля монументу є майданчиком для проведення державних заходів найвищого рівня, які досі проходять під "покровом" радянського герба", – пояснив історик.

Він додав, що скульптура є однією з візитівок Києва.

І соромно, що вона досі мічена комуністичним тавром,

– додав В’ятрович.

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