Катастрофа російського Ту-154: ідентифіковано понад 70 загиблих

Фахівці з ДНК вже ідентифікували понад 70 загиблих внаслідок катастрофи військового Ту-154 на Чорним морем.

Як повідомляє ТАСС, родичів жертв аварії вже проінформували про результати експертизи.

Серед тих, кого упізнали, фігурують імена Єлизавети Глінки, яку російська пропаганда назвала "доктором Лізою", керівника Департаменту культури Міністерства оборони Антона Губанкова, художнього керівника ансамблю Александрова Валерія Халілова.

Крім того, ідентифікували тіла 10 членів екіпажу, серед яких є командир авіасудна, та дев'яти представників ЗМІ: Дмитро Рунков, Вадим Денисов і Олександр Сойдов ("Первый канал"), Павло Обухов, Олександр Суранов, Валерій Ржевський (телеканал "Звезда"), Михайло Лужецький, Олег Пєстов і Євген Толстов (НТВ).

Зазначається, що похорони відбудуться 14,16 або 17 січня. 50 загиблих поховають на федеральному військовому кладовищі у підмосковних Митищах.

Зауважимо, що Глінку поховають у Москві на Новодівочимо кладовищі, де зазвичай хоронять відомих людей.

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Нагадаємо, уранці 25 грудня над Чорним морем зазнав катастрофи літак Міноборони Росії Ту-154, що летів до Сирії.



На його борту перебували 84 пасажири: військовослужбовці Збройних сил Росії, артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ.



Раніше повідомлялось про упізнання тіл командира Романа Волкова та помічника начальника департаменту культури Міністерства оборони Оксану Бадрутдінову.