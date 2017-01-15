Керівник ЦРУ попередив Трампа щодо Росії та Twitter

Директор ЦРУ Джон Бреннан порадив майбутньому президенту Дональду Трампу зважувати все, що він пише у соціальних мережах, а також не пробачити Росії її недавні дії.

В інтерв'ю Fox News Sunday Бреннан наголосив на напруженості відносин між новообраним президентом і розвідкою, пише Reuters.

Директор ЦРУ також розкритикував Трампа за його випадкові зауваження, зокрема, натякаючи на його схильність робити різкі заяви в Twitter.

Спонтанність – це не те, що захищає інтереси національної безпеки, і тому перед тим, як говорити або реагувати йому слід подумати про наслідки сказаного для Сполучених Штатів,

– сказав Бреннан.

Так, минулого тижня Трамп звинуватив розвідувальну службу у витоку інформації про нібито наявний у РФ компромат про його особи. У Twitter він порівняв роботу спецслужби з методами фашистської Німеччини, що було сприйнято Бреннаном як "вкрай обурливе порівняння" і "велика образа".

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Бреннан також наголосив, що президент США не може бути впевненим у своїх заявах, якщо він не має впевненості у надійності роботи спецслужб.