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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Керівник ЦРУ попередив Трампа щодо Росії та Twitter

21:30, сьогодні 540 Читать новость на русском
Джон Бреннан
Джон Бреннан / peoples

Директор ЦРУ Джон Бреннан порадив майбутньому президенту Дональду Трампу зважувати все, що він пише у соціальних мережах, а також не пробачити Росії її недавні дії.

В інтерв'ю Fox News Sunday Бреннан наголосив на напруженості відносин між новообраним президентом і розвідкою, пише Reuters.

Директор ЦРУ також розкритикував Трампа за його випадкові зауваження, зокрема, натякаючи на його схильність робити різкі заяви в Twitter.

Спонтанність – це не те, що захищає інтереси національної безпеки, і тому перед тим, як говорити або реагувати йому слід подумати про наслідки сказаного для Сполучених Штатів,
– сказав Бреннан.

Так, минулого тижня Трамп звинуватив розвідувальну службу у витоку інформації про нібито наявний у РФ компромат про його особи. У Twitter він порівняв роботу спецслужби з методами фашистської Німеччини, що було сприйнято Бреннаном як "вкрай обурливе порівняння" і "велика образа".

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Бреннан також наголосив, що президент США не може бути впевненим у своїх заявах, якщо він не має впевненості у надійності роботи спецслужб.

via GIPHY

Теги: Політика Дональд Трамп ЦРУ Російська пропаганда
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