Клімкін написав святкові листи українським політв'язням Росії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав листи з новорічними привітаннями українським політв'язням у Росії та анексованому Криму.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній в'язень Кремля Геннадій Афанасьєв.

До новорічного марафону листів для українських політв'язнів у Росії і окупованому Криму приєднався міністр закордонних справ України. Павло Клімкін написав вітальні листи кожному громадянину України зі списку Let My People Go Ukraine-English, яких Кремль за політичними мотивами запроторив за грати,

– мовиться у повідомленні.

З цієї нагоди МЗС виготовило спеціальні листівки з символікою кампанії Let My People Go Ukraine-English, яку вже третій рік веде ініціатива "Євромайдан SOS", і закликом відправляти вітальні листи українським в'язням Кремля.

Ми цінуємо вашу стійкість і не припиняємо міжнародну боротьбу за Ваше швидше звільнення. Я впевнений, що разом ми переможемо!,

– написав у листі Клімкін.