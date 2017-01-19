Колишнім полоненим не вистачає психологічної допомоги та курсів реабілітації

Лише 7% колишніх полонених пройшли хоча б одну психологічну реабілітацію. Як наслідок, торік 68 військових вчинили самогубство.

Такі результати досліджень оприлюднили Українська гельсінська спілка з прав людини та Харківська правозахисна група. Психологи та правозахисники вимагають від влади виробити механізм допомоги тим, хто пережив полон.

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За основу пропонують взяти Ізраїльський досвід. Там визволений з полону солдат не їде відразу додому. Його на 2 місяці скеровують у реабілітаційний центр.

Без держави не обійдеться. Ресурсами волонтерів, ресурсами окремих організацій можна зробити аналіз, показати проблему, надати допомогу десяткам, сотням, але коли йде мова про тисячі і десятки тисяч – тут має працювати держава,

– прокоментував Олександр Павліченко, експерт Харківської правозахисної групи.