Колишнім полоненим не вистачає психологічної допомоги та курсів реабілітації
Лише 7% колишніх полонених пройшли хоча б одну психологічну реабілітацію. Як наслідок, торік 68 військових вчинили самогубство.
Такі результати досліджень оприлюднили Українська гельсінська спілка з прав людини та Харківська правозахисна група. Психологи та правозахисники вимагають від влади виробити механізм допомоги тим, хто пережив полон.
Читайте також: У Черкасах з'явився унікальний центр реабілітації спортсменів
За основу пропонують взяти Ізраїльський досвід. Там визволений з полону солдат не їде відразу додому. Його на 2 місяці скеровують у реабілітаційний центр.
Без держави не обійдеться. Ресурсами волонтерів, ресурсами окремих організацій можна зробити аналіз, показати проблему, надати допомогу десяткам, сотням, але коли йде мова про тисячі і десятки тисяч – тут має працювати держава,
– прокоментував Олександр Павліченко, експерт Харківської правозахисної групи.
Коментарі