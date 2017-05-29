Коломойський позивається проти "Приватбанку"

Кіпрська офшорна компанія Triantal Investments олігарха Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова звернулася до Окружного адміністративного суду Києва із позовом проти Національного банку України, Міністерства фінансів та "Приватбанку".
Про це повідомляє "Економічна правда".
До націоналізації компанія володіла 16% акцій банку. Тепер вимагає визнати дії фінустанов незаконними.
Деталі позовів і суму компенсації, яку хочуть отримати Коломойський і Боголюбов, поки не розголошують.
Реєстр судових справ Окружного адміністративного суду Києва
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Нагадаємо, увечері 18 грудня Кабмін на спеціальному засіданні ухвалив рішення щодо передачі "Приватбанку" у стовідсоткову власність держави. Новим головою правління фінустанови став колишній міністр фінансів Олександр Шлапак.
21 грудня стало відомо, що держава придбала акції банку за 1 гривню.