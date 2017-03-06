Комітет Європарламенту озвучив дату розгляду безвізу з Україною

9 березня комітет Європарламенту із громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ затвердить проект законодавчої резолюції про внесення України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Проект законодавчої резолюції по Україні було терміново включено до порядку денного засідання комітету.

Як відомо, далі за процедурою законодавчий орган ЄС проголосує за проект рішення про скасування візового режиму для України на пленарному засіданні, яке відбудеться 5 квітня.

Після остаточного затвердження Радою Євросоюзу безвіз для українців набуде чинності на 20-ий день після публікації. А це станеться у червні 2017 року.

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