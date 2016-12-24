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Телеканал новин 24 Компанія Meizu запатентувала телефон з двома екранами
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Компанія Meizu запатентувала телефон з двома екранами

14:33, 23 грудня 2580 Читать новость на русском
Телефон
Телефон / tehnot

Китайська Meizu отримала патент на телефон з круглим екраном на тильній стороні

Також в документації описано кілька способів застосування допоміжного дисплея, пише Tehnot.

По-перше, з його допомогою можна повертатися на крок назад, коли смартфон працює в звичайному режимі (аналогічна функція є в апаратах Huawei зі сканером відбитків пальців на тильній стороні).

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По-друге, він може стати основним у разі низького заряду батарей, що дозволить смартфону працювати довше.

При цьому не повідомляється, чи має намір Meizu використовувати технології дисплея з низьким споживанням, або ж це буде кольоровий OLED-екран.

Теги: смартфон Китай
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