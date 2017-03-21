Корисні файли. Поради автомобілістам у виборі літньої гуми
Корисні файли 07:26, сьогодні 25 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" – всі водії після закінчення зимового сезону змінюють гуму на літню. Якщо ознайомитись із характеристиками колес, автомобілісти можуть зекономити на покупці та вигідно купити якісні шини.
Також у випуску:
Неочікувані можливості звичайної зубної пасти.
Як зробити контейнер для косметики.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Аваков прокоментував скандальні фото своєї заступниці13 листопада 2016 , 19:03 180
Назвали країну, яка може залишитися єдиним великим союзником України4 лютого , 23:53 20
Українське місто-мільйонник визнали найбільш кримінальним у Європі16 січня , 19:09 22
Корисні файли. Що краще – дарування квартири чи заповіт10 лютого , 07:20
Корисні файли. Чи вигідно користуватися бойлером23 грудня 2016 , 07:45