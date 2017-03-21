Корисні файли. Поради автомобілістам у виборі літньої гуми

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – всі водії після закінчення зимового сезону змінюють гуму на літню. Якщо ознайомитись із характеристиками колес, автомобілісти можуть зекономити на покупці та вигідно купити якісні шини.

Також у випуску: Неочікувані можливості звичайної зубної пасти. Як зробити контейнер для косметики.

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