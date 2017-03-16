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Кравчук назвав важливу умову для повалення режиму Путіна

08:42, сьогодні 811 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Цензор

Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що для повного знищення режиму Путіна в Росії потрібно повністю ізолювати країну від усього світу.

Про це Кравчук розповів у коментарі для "Обозревателя".

За його словами, введення санкції проти Росії – це важливо, проте вони не дуже дієві, адже росіяни їх перетерплять. Росію потрібно ізолювати абсолютно у всіх сферах – фінансовій, політичні, економічній, науко-технічній.

Тоді вона (Росія, "24") сама впаде,
– впевнений Кравчук.

Путінський режим тримається на терпимості самих росіян. Проте Кравчук наголошує, що повна ізоляція Росії загрожує ще однією великою війною.

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Влада може бульдозерами чавити апельсини, масло і сир, а народ буде голодувати, смоктати горілку і сигарети. Тому потрібна повна міжнародна ізоляція країни, яка здатна спровокувати міжнародну бійню – Третю світову війну,
– додав він.

Теги: Україна Політика Новини Росії Володимир Путін Війна на Донбасі Санкції Леонід Кравчук
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