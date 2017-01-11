Кримчан змусять служити у війську по всій Росії

Призовники Криму почнуть служити у різних регіонах Росії починаючи з весни 2017-го.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву начальника головного організаційно-мобілізаційного управління Генерального штабу Збройних Сил Росії генерал-полковника Василя Тонкошкура.

Він нагадав, що донедавна жителі окупованого Криму могли служити тільки на території півострова.

Починаючи з поточного року громадян будуть направляти на проходження військової служби в з'єднання та військові частини, розташовані в різних регіонах країни в залежності від потреби військ,

– додав Тонкошкур.

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