"Кримський диверсант" зрікся російського громадянства

Андрій Захтей, якого російська окупаційна влада Криму звинуватила в підготовці терактів на півострові, попросив позбавити його громадянства РФ.

Про це повідомляє "Медуза" із посиланням на адвоката Олександра Попкова.

Видання зазначає, що володіє адресованою самопроголошеній ФМС Росії по республіці Крим заявою від Захтея.

Щодо мене сфальсифіковано звинувачення в особливо важкому злочині, і я дуже розчарований в судовій і правоохоронній системі Росії, у відсутності демократичних цінностей і верховенства закону, в зв'язку з чим не бажаю залишатися громадянином цієї країни,

– мовиться у заяві затриманого.

Адвокат Захтея розповів, що в того є також українське громадянство.

Варто зазначити, що згідно з законом "Про громадянство РФ", обвинувачені у кримінальних справах не мають права виходити з громадянства.

Нагадаємо, 10 серпня у ФСБ заявили, що диверсанти з України готували теракт. В СБУ відкинули такі звинувачення.



Одним із так званих диверсантів виявився Андрій Захтей.