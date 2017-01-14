Кримський КаZантип яскраво відгримів у В'єтнамі: найкращі фото та відео

На в'єтнамському острові Фукуок пройшов фестиваль Epizode – наступник кримського КаZантипа.

На фестивалі побуло близько тисячі чоловік. Основна частина відвідувачів приїхала з Росії, хоче серед відвідувачів були й українці.

Деякі учасники привезли з собою "жовті валізи" – головний атрибут КаZантипа, при наявності якого можна безкоштовно отримати вхідний квиток.

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Дискотеки на КаZантипі проходять цілодобово. Також в рамках фестивалю відбулася акція Holiday, в ході якої учасники фестивалю посипали один одного фарбою на пляжі.

Epizode стартував 31 грудня і тривав до 14 січня.

Всі фото: офіційна сторінка фестивалю у Facebook.

Довідка: з 1993 до 2013 року фестиваль електронної музики КаZантип проводився в Криму: спочатку в Щолкіно, а потім – в селі Поповка.



У 2014 році організатори фестивалю провели його в Грузії, де це викликало протести Грузинської православної церкви. У лютому 2015 року КаZантип спробували організувати в Камбоджі, але там його заборонили місцева влада.



Влітку 2015 року КаZантип під новою назвою Befooz був запланований в Криму. Але російські силові та контролюючі органи перешкодили його проведення: відключили електрику, конфіскували генератори і оточили територію ОМОНом. Проте, відвідувачі Befooz залишалися на території з 31 липня до 16 серпня.