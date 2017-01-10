Кривава пристрасть. Друзі вчинили різанину через дівчину

На Херсонщині трапилась кривава різанина між хлопцями, що разом відпочивали в барі. Їм обом сподобалась одна дівчина, це й спровокувало конфлікт.
Про це розповіли у прес-службі Нацполіції Херсонщини.
В результаті 23-річний хлопець потрапив до лікарні. В нього діагностували ножове поранення стегна.
Його 19-річний товариш, який й поранив хлопця, одразу втік. Потерпілому довелось власноруч викликати медиків.
Поліція вже відкрила з цього приводу кримінальне провадження.
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