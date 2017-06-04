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Криваві теракти в Лондоні: жертв та постраждалих побільшало

08:03, сьогодні 429 Читать новость на русском

В Лондоні внаслідок теракту загинуло 6 людей. Ще понад 30 постраждалих людей перебувають у лікарнях. Поліції вдалося застрелити 3 ймовірних нападників.

Про це свідчать повідомлення поліції та служби швидкої допомоги Лондона станом на 6:30 за київським часом.

В офіційній заяві поліції мовиться, що шестеро людей загинули внаслідок наїзду фургона на пішоходів на Лондонському мосту, а також внаслідок атаки озброєних ножами чоловіків на ринку Боро. Троє підозрюваних у скоєнні терактів були вбиті правоохоронцями. Додамо, що на підозрюваних були одягнуті предмети, схожі на пояси смертників, але виявилось, що це муляжі.

Водночас Британська транспортна поліція підтверджує, що один із її чергових офіцерів був важко поранений в результаті нападу.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталась різанина і ще один інцидент.

У поліції Британії заявили, що інциденти на Лондонському мосту і ринку Боро-маркет кваліфіковані як терористичні акти.

Теги: Великобританія Теракт у Лондоні Теракт Жертви Лондон Тероризм Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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