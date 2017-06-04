Криваві теракти в Лондоні: жертв та постраждалих побільшало

В Лондоні внаслідок теракту загинуло 6 людей. Ще понад 30 постраждалих людей перебувають у лікарнях. Поліції вдалося застрелити 3 ймовірних нападників.

Про це свідчать повідомлення поліції та служби швидкої допомоги Лондона станом на 6:30 за київським часом.

Our latest statement on the #LondonBridge incident. We have taken 30 patients to five hospitals across London https://t.co/hCiKVCBrnb pic.twitter.com/B3PrRKoMUR — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 4 июня 2017 г.

В офіційній заяві поліції мовиться, що шестеро людей загинули внаслідок наїзду фургона на пішоходів на Лондонському мосту, а також внаслідок атаки озброєних ножами чоловіків на ринку Боро. Троє підозрюваних у скоєнні терактів були вбиті правоохоронцями. Додамо, що на підозрюваних були одягнуті предмети, схожі на пояси смертників, але виявилось, що це муляжі.

AC Rowley confirmed “At this stage, we believe that six people have died in addition to the three attackers shot dead by police." — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 4 июня 2017 г.

Водночас Британська транспортна поліція підтверджує, що один із її чергових офіцерів був важко поранений в результаті нападу.

We can confirm a BTP officer was seriously injured as he responded to tonight's incident at London Bridge & Borough https://t.co/pev4Hb3904 pic.twitter.com/VG2DwqA3C5 — BTP (@BTP) 4 июня 2017 г.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталась різанина і ще один інцидент.



У поліції Британії заявили, що інциденти на Лондонському мосту і ринку Боро-маркет кваліфіковані як терористичні акти.