Культовий серіал "Твін Пікс" повертається

Прем'єра нового сезону серіалу "Твін Пікс" режисера Девіда Лінча, що був популярним у 90-х, відбудеться 21 травня на американському телеканалі Showtime.

Як повідомляє ресурс Deadline з посиланням на заяву президента каналу Snowtime Девіда Невінса, глядачі матимуть змогу побачити аж дві серії третього сезону, які загалом триватимуть дві години.

Зазначається, що третій сезон міститиме 18 серій.

Крім того, планується запустити і четвертий сезон.

Невінс також додав, що очікується вихід серіалу і на міжнародну арену.

За його словами, у третьому сезоні серіалу поряд з новими візьмуть участь і ті актори, що знімалися в оригінальній стрічці – Кайл Маклахлан як спецагент Дейл Купер і сам режисер Девід Лінч у ролі Гордона Коула.

Зауважимо, що продовження культового серіалу "Твін Пікс" його творці анонсували ще у 2014 році.

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Нагадаємо, серіал "Твін пікс" увійшов у двадцятку найкращих серіалів за версією журналу Rolling Stone.