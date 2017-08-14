Курс валют на 14 серпня: ціна євро суттєво зросла

На понеділок, 14 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, ціна долара залишилась без змін, натомість євро трохи додав у ціні.

Так, державний регуляторний орган на своєму сайті повідомляє, що вартість американського долара 14 серпня становитиме 25,69 гривні. Зауважимо, що стільки ж американська валюта коштувала і 11 серпня. Читайте також: Гривня міцніє: в Нацбанку назвали причини Натомість ціна євро, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю, зросла на 9 копійок. Тож, у понеділок європейська валюта коштуватиме 30,23 гривні.