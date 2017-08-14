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Курс валют на 14 серпня: ціна євро суттєво зросла

08:30, сьогодні 143 Читать новость на русском
Курс валют НБУ на 14 серпня
Курс валют НБУ на 14 серпня / flickr.com

На понеділок, 14 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, ціна долара залишилась без змін, натомість євро трохи додав у ціні.

Так, державний регуляторний орган на своєму сайті повідомляє, що вартість американського долара 14 серпня становитиме 25,69 гривні.

Зауважимо, що стільки ж американська валюта коштувала і 11 серпня.

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Натомість ціна євро, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю, зросла на 9 копійок.

Тож, у понеділок європейська валюта коштуватиме 30,23 гривні.

Теги: Новини України Валюта НБУ Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня євро
Джерело: 24 Канал
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