Курс валют на 14 серпня: ціна євро суттєво зросла

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На понеділок, 14 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, ціна долара залишилась без змін, натомість євро трохи додав у ціні.
Так, державний регуляторний орган на своєму сайті повідомляє, що вартість американського долара 14 серпня становитиме 25,69 гривні.
Тож, у понеділок європейська валюта коштуватиме 30,23 гривні.