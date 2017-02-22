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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Лавров назвав справжнє "призначення" терориста Прилєпіна

06:25, сьогодні 770 Читать новость на русском
Захар Прилєпін (центр) в оточенні терористів Донбасу
Захар Прилєпін (центр) в оточенні терористів Донбасу / Соцмережі

Письменник і новоспечений терорист Захар Прилєпін приїхав на Донбас, аби допомогти Україні.

Таку заяву зробив очільник МЗС Росії Сергій Лавров, йдеться на сайті відомства.

"Українська влада не робить нічого, коли неонацисти на телеканалах, в соцмережах, на площах не просто закликають чинити з москалями якомога жорсткіше, але і радіють, коли когось із захисників російської мови та культури в Україні убивають або він гине сам", – стверджує голос Кремля.

За його словами, на адресу людей, які хочуть допомогти українській державі налагодити нормальне життя, висловлюються погрози.

"Подібне нещодавно сталося щодо письменника Захара Прілєпіна. Це дико та нелюдяно, але якщо подивитися на події в Україні, це вже не перестає дивувати", – підкреслює Лавров.

Читайте також: Російська журналістка розповіла, чому Прилєпін з'явився на Донбасі

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що російський письменник Захар Прилєпін приїхав воювати на Донбас на боці терористів так званої "ДНР" і вже навіть встиг "дослужитись" до командира батальйону спецназу.

Теги: Україна Війна на Донбасі Політика Сергій Лавров Російська пропаганда Новини Росії Україна-Росія
Джерело: 24 Канал
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