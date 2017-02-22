Лавров назвав справжнє "призначення" терориста Прилєпіна

Письменник і новоспечений терорист Захар Прилєпін приїхав на Донбас, аби допомогти Україні.

Таку заяву зробив очільник МЗС Росії Сергій Лавров, йдеться на сайті відомства.

"Українська влада не робить нічого, коли неонацисти на телеканалах, в соцмережах, на площах не просто закликають чинити з москалями якомога жорсткіше, але і радіють, коли когось із захисників російської мови та культури в Україні убивають або він гине сам", – стверджує голос Кремля.

За його словами, на адресу людей, які хочуть допомогти українській державі налагодити нормальне життя, висловлюються погрози.

"Подібне нещодавно сталося щодо письменника Захара Прілєпіна. Це дико та нелюдяно, але якщо подивитися на події в Україні, це вже не перестає дивувати", – підкреслює Лавров.

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