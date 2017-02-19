Лавров пояснив, для чого Путін підписав скандальний указ про паспорти "ДНР" і "ЛНР"

Документ про визнання в Росії "документів", які було видано на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, діятиме допоки Мінські домовленості не буде виконано.

Про це розповів очільник МЗС Росії Сергій Лавров, передає "РИА Новости".

Також міністр зауважив, що це питання не піднімалося на зустрічі очільників МЗС країн "нормандської четвірки", яка відбулась у Мюнхені.

За його словами, "в указі чорним по білому написано, що Росія при цьому керується виключно гуманітарними міркуваннями".

Відтак, у рамках суто гуманітарних міркувань на той період, доки не буде виконано Мінські домовленості, указом президента дозволено приймати ті посвідчення особистості, які є у жителів Донбасу для того, щоб вони могли і до Росії потрапляти легітимно, і потім переміщатися залізничним, авіаційним транспортом територією Російської Федерації,

– наголосив Лавров.

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Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, які видаються на територіях окупованого Донбасу.



Зауважимо, що такий гучний крок Кремля уже засудили президент Петро Порошенко, Секретар РНБО Олександр Турчинов і очільник МЗС Павло Клімкін.



Натомість у самому Міністерстві закордонних справ вважають, що таким чином Росія де-факто в односторонньому порядку визнає, що окупованими районами керує не Україна, а нелігітимні органи влади.