Літак ООН впав на житловий будинок в Сомалі

Літак Всесвітньої продовольчої програми ООН розбився у провінції Гедо (південь Сомалі). На щастя, члени екіпажу не постраждали.

Як повідомляє Хinhua з посиланням на представника ООН, на борту перебували четверо членів екіпажу – вони не постраждали.

За попередньою інформацією, літак здійснював посадку, однак через технічні проблеми літак з одного боку зайнявся. Повітряне судно впало на будинок, розташований неподалік від злітно-посадкової смуги. На щастя, постраждалих серед мешканців будинку теж немає.

Читайте також: Поблизу Москви розбився приватний літак: є загиблі

"Літак перевозив 5 метричних тонн спеціальної їжі для лікування і профілактики недоїдання більш ніж 2 300 дітей молодшого віку", – повідомили в ООН.

Остаточну причину падіння літака – поки не називають.