Літак ООН впав на житловий будинок в Сомалі

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Літак Всесвітньої продовольчої програми ООН розбився у провінції Гедо (південь Сомалі). На щастя, члени екіпажу не постраждали.
Як повідомляє Хinhua з посиланням на представника ООН, на борту перебували четверо членів екіпажу – вони не постраждали.
За попередньою інформацією, літак здійснював посадку, однак через технічні проблеми літак з одного боку зайнявся. Повітряне судно впало на будинок, розташований неподалік від злітно-посадкової смуги. На щастя, постраждалих серед мешканців будинку теж немає.
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"Літак перевозив 5 метричних тонн спеціальної їжі для лікування і профілактики недоїдання більш ніж 2 300 дітей молодшого віку", – повідомили в ООН.
Остаточну причину падіння літака – поки не називають.