Лукашенко відреагував на заборону Росії щодо постачання продовольства

Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликає Росію розібратися, перш ніж вводити заборону на постачання продовольства з Білорусі.

Про це він заявив сьогодні на зустрічі з губернатором Костромської області РФ Сергієм Ситніковим, передає "БЕЛТА".

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Звичайно, ми не загинемо. Ми абсолютно не загинемо. Сьогодні світ глобалізований. Так, буде складно втратити російський ринок, ще щось. Не весь ми його втратимо. Навіть якщо Данкверт захоче, не вийде. Проте навіщо це, мені не зрозуміло. Я ніяк не можу зрозуміти, навіщо це робиться,

– заявив Лукашенко.