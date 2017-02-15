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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН

Луценко назвав імена депутатів, які ризикують позбутися недоторканності

16:27, сьогодні 1517 Читать новость на русском
Луценко хоче позбавити недоторканності Супруненка, Константіновського та Шуфрича
Луценко хоче позбавити недоторканності Супруненка, Константіновського та Шуфрича / 24 Канал

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав прізвища тих трьох народних депутатів, на яких він готує подання в Раду про позбавлення недоторканності за несплату податків.

Про це він сказав під час прес-конференції, повідомляє Українська правда.

Відтак, мовиться про нардепа Івана Супруненка, нардепа від "Народного фронту" В'ячеслава Константіновського та нардепа від "Опозиційного блоку" Нестора Шуфрича.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко анонсував внесення подання на зняття недоторканності одразу з трьох народних депутатів.

Теги: Україна Політика Юрій Луценко ГПУ В’ячеслав Супруненко Константіновський Вячеслав Леонідович Нестор Шуфрич
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