Луценко назвав імена депутатів, які ризикують позбутися недоторканності

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав прізвища тих трьох народних депутатів, на яких він готує подання в Раду про позбавлення недоторканності за несплату податків.

Про це він сказав під час прес-конференції, повідомляє Українська правда.

Відтак, мовиться про нардепа Івана Супруненка, нардепа від "Народного фронту" В'ячеслава Константіновського та нардепа від "Опозиційного блоку" Нестора Шуфрича.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко анонсував внесення подання на зняття недоторканності одразу з трьох народних депутатів.